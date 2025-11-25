Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 26-Jähriger muss ins Gefängnis

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am Montag, den 24. November 2025 um 10:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in einer Regionalbahn von Bitterfeld nach Dessau einen Mann. Nach erfolgter Identitätsüberprüfung ergab der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem der Polizei einen gegen ihn vorliegenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau. Demnach wurde der 26-jährige Deutsche wegen Trunkenheit im Verkehr vom Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen im Dezember 2024 zu 800 Euro Geldstrafe beziehungsweise zu 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da der Mann unbekannten Aufenthalts war und sich bislang der Vollstreckung entzog, erging im Juni dieses Jahres jener Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof Dessau. Da er die offene Forderung nicht zahlen konnte, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben, in der er nun die kommenden 20 Tage verbringen wird. Die Bundespolizisten informierten abschließend die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

