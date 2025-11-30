PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Suche nach Katze führt zu Polizeieinsatz am Bahnhof Roßlau

Dessau-Roßlau (ots)

Am Freitagnachmittag, den 28. November 2025, erhielt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg eine Meldung der Notfallleitstelle Leipzig über mehrere Jugendliche, die sich unerlaubt im Gleisbereich am Bahnhof Roßlau aufhalten sollen. Eine Streife des Bundespolizeirevieres Dessau begab sich daraufhin umgehend zum nahegelegenen Bahnhof, an dem ein Hinweisgeber die Bundespolizisten erwartete. Der Zeuge teilte mit, dass vier junge Personen im Bereich der Gleisanlagen nach einer entlaufenen Katze gesucht hätten. Ein 20-Jähriger sei dabei sogar unterhalb des Bahnsteigs entlanggekrochen, um das Tier zu erreichen. Dabei hielt sich der Mann zuvor im unmittelbaren Gefahrenbereich der Gleise auf. Zudem bestätigte der Hinweisgeber, dass er den Betroffenen direkt im Gleisbereich beobachtet hatte. Bei der Suche zog der Deutsche drei Minderjährige hinzu. Die Bundespolizisten stellten vor Ort die Identitäten aller Beteiligten fest. Da die Jugendlichen beim Eintreffen bereits wieder am Bahnsteig standen und im Begriff waren, den Bereich zu verlas-sen, wurden sie über die erheblichen Gefahren ihres Verhaltens aufgeklärt und verwarnt. Der Gruppe wurde zudem ein mündlicher Platzverweis für den Bahnhof Roßlau für den restlichen Tag ausgesprochen. Gegen den 20-jährigen Gefahrenverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung eingeleitet. Anschließend konnten alle Beteiligten den Bahnhof wieder verlassen. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Glücklicherweise wurde in diesem Fall niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

