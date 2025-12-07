Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an Poller - Jugendliche flüchten unerkannt

Zweibrücken (ots)

Am 06.12.2025 wurde der Polizei gegen 21:00 Uhr mitgeteilt, dass eine Gruppe von etwa sieben bis zehn männlichen Jugendlichen einen Poller in der Von-Rosen-Straße aus der Verankerung gezogen und dadurch beschädigt haben soll.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell