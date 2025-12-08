Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken / Dellfeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen erhielt die Polizei in der Rosenstadt die Meldung über einen verunfallten VW Golf am Kreisverkehr der Bitscher Straße in Zweibrücken. Mit diesem war zuvor ein 31-Jähriger auf der A 8 unterwegs. Diese verließ er an der Ausfahrt Ixheim aus Richtung des Saarlandes kommend. Der Wagen wies einen frischen Unfallschaden von circa 2.000 Euro auf und kollidierte offensichtlich zuvor mit einer Leitplanke. Zwar war der Fahrer zunächst nicht an der Unfallstelle, konnte aber dann durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Dabei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen um für die Durchführung des Strafverfahrens die exakte Alkoholisierung festzustellen.

Eine weitere Unfallmeldung erreichte die Polizei am Sonntagnachmittag aus Dellfeld. Um 17:10 Uhr stieß ein 37-Jähriger mit seiner Mercedes E-Klasse gegen eine geparkte Mercedes A-Klasse. An der Unfallstelle in der Hauptstraße trafen die Beamten auf einen alkoholisierten Unfallverursacher. Bei dem Mann konnten 2,75 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ungefähr 22.500 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell