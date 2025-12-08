PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken / Dellfeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen erhielt die Polizei in der Rosenstadt die Meldung über einen verunfallten VW Golf am Kreisverkehr der Bitscher Straße in Zweibrücken. Mit diesem war zuvor ein 31-Jähriger auf der A 8 unterwegs. Diese verließ er an der Ausfahrt Ixheim aus Richtung des Saarlandes kommend. Der Wagen wies einen frischen Unfallschaden von circa 2.000 Euro auf und kollidierte offensichtlich zuvor mit einer Leitplanke. Zwar war der Fahrer zunächst nicht an der Unfallstelle, konnte aber dann durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Dabei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen um für die Durchführung des Strafverfahrens die exakte Alkoholisierung festzustellen.

Eine weitere Unfallmeldung erreichte die Polizei am Sonntagnachmittag aus Dellfeld. Um 17:10 Uhr stieß ein 37-Jähriger mit seiner Mercedes E-Klasse gegen eine geparkte Mercedes A-Klasse. An der Unfallstelle in der Hauptstraße trafen die Beamten auf einen alkoholisierten Unfallverursacher. Bei dem Mann konnten 2,75 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ungefähr 22.500 Euro. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 18:58

    POL-PIZW: Trickdiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt - Täter entwendet 400 Euro

    Zweibrücken (ots) - Am 06.12.2025 wurde der Polizei gegen 16:59 Uhr ein Diebstahl auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt gemeldet. Die Geschädigte schilderte, dass ein etwa 50-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Tochter an ihrem Stand gegessen habe. Im Anschluss gab der unbekannte Täter an, Sammler von Geldscheinen zu sein und zeigte Interesse an weiteren Exemplaren. ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 18:56

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des Outlet-Centers - Polizei sucht Zeugen

    Zweibrücken (ots) - Am 06.12.2025, im Zeitraum von 14:00 bis 19:00 Uhr, parkte ein Fahrzeughalter seinen schwarzen Audi A7 Sportback auf dem Parkplatz des Outlet-Centers in Höhe des Geschäfts Villeroy & Boch, auf einem der letzten Parkplätze in Richtung Kreisverkehr. Als das Center gegen 19:00 Uhr schloss und der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 18:55

    POL-PIZW: Sachbeschädigung an Poller - Jugendliche flüchten unerkannt

    Zweibrücken (ots) - Am 06.12.2025 wurde der Polizei gegen 21:00 Uhr mitgeteilt, dass eine Gruppe von etwa sieben bis zehn männlichen Jugendlichen einen Poller in der Von-Rosen-Straße aus der Verankerung gezogen und dadurch beschädigt haben soll. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren