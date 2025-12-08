Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Täterfestnahme in einer Serie von Diebstählen

Zweibrücken (ots)

Eine Diebstahlsserie beschäftigte die Ermittler der Zweibrücker Polizei in den vergangenen Wochen. Der Tathergang war in allen Fällen ähnlich: Die Täter suchten sich zur Nachtzeit unverschlossene Pkws und entwendeten daraus die unterschiedlichsten Gegenstände. Auch entwendete Autos, Kleinkrafträder und E-Scooter konnten der Serie zugeordnet werden. Zudem wurden durch die Täter mehrere Abbuchungen mit entwendeten Bankkarten der jeweiligen Opfer durchgeführt. Der insgesamt durch die Diebstähle entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Dann der Durchbruch am vergangenen Wochenende. Ein Zeugenhinweis aus der Bevölkerung brachte die Ermittler auf eine leerstehende Halle im Stadtgebiet. Bei einer anschließenden Überprüfung dieser Halle entdeckten die Beamten am Samstagmittag die beiden 20- und 18-Jährigen Tatverdächtigen. Doch damit nicht genug: Bei den beiden Heranwachsenden befand sich neben einem erst kurz zuvor entwendeten Auto auch eine größere Menge von potentiellem Diebesgut. Die jungen Männer wurden zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen vorläufig festgenommen. Derzeit wird geprüft, für welche der knapp 30 bislang gemeldeten Taten die jungen Straftäter verantwortlich sind. Zentraler Punkt der weiteren Ermittlungen ist nun auch die genaue Zuordnung der bei den Tatverdächtigen aufgefundenen Gegenstände.

Trotz des Ermittlungserfolges weist die Polizei noch einmal dringend darauf hin: Sperren Sie ihr Fahrzeug beim Verlassen zu und lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. |pizw

