PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Täterfestnahme in einer Serie von Diebstählen

Zweibrücken (ots)

Eine Diebstahlsserie beschäftigte die Ermittler der Zweibrücker Polizei in den vergangenen Wochen. Der Tathergang war in allen Fällen ähnlich: Die Täter suchten sich zur Nachtzeit unverschlossene Pkws und entwendeten daraus die unterschiedlichsten Gegenstände. Auch entwendete Autos, Kleinkrafträder und E-Scooter konnten der Serie zugeordnet werden. Zudem wurden durch die Täter mehrere Abbuchungen mit entwendeten Bankkarten der jeweiligen Opfer durchgeführt. Der insgesamt durch die Diebstähle entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Dann der Durchbruch am vergangenen Wochenende. Ein Zeugenhinweis aus der Bevölkerung brachte die Ermittler auf eine leerstehende Halle im Stadtgebiet. Bei einer anschließenden Überprüfung dieser Halle entdeckten die Beamten am Samstagmittag die beiden 20- und 18-Jährigen Tatverdächtigen. Doch damit nicht genug: Bei den beiden Heranwachsenden befand sich neben einem erst kurz zuvor entwendeten Auto auch eine größere Menge von potentiellem Diebesgut. Die jungen Männer wurden zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen vorläufig festgenommen. Derzeit wird geprüft, für welche der knapp 30 bislang gemeldeten Taten die jungen Straftäter verantwortlich sind. Zentraler Punkt der weiteren Ermittlungen ist nun auch die genaue Zuordnung der bei den Tatverdächtigen aufgefundenen Gegenstände.

Trotz des Ermittlungserfolges weist die Polizei noch einmal dringend darauf hin: Sperren Sie ihr Fahrzeug beim Verlassen zu und lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:08

    POL-PIZW: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

    Zweibrücken / Dellfeld (ots) - Am frühen Sonntagmorgen erhielt die Polizei in der Rosenstadt die Meldung über einen verunfallten VW Golf am Kreisverkehr der Bitscher Straße in Zweibrücken. Mit diesem war zuvor ein 31-Jähriger auf der A 8 unterwegs. Diese verließ er an der Ausfahrt Ixheim aus Richtung des Saarlandes kommend. Der Wagen wies einen frischen Unfallschaden von circa 2.000 Euro auf und kollidierte ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 18:58

    POL-PIZW: Trickdiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt - Täter entwendet 400 Euro

    Zweibrücken (ots) - Am 06.12.2025 wurde der Polizei gegen 16:59 Uhr ein Diebstahl auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt gemeldet. Die Geschädigte schilderte, dass ein etwa 50-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Tochter an ihrem Stand gegessen habe. Im Anschluss gab der unbekannte Täter an, Sammler von Geldscheinen zu sein und zeigte Interesse an weiteren Exemplaren. ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 18:56

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des Outlet-Centers - Polizei sucht Zeugen

    Zweibrücken (ots) - Am 06.12.2025, im Zeitraum von 14:00 bis 19:00 Uhr, parkte ein Fahrzeughalter seinen schwarzen Audi A7 Sportback auf dem Parkplatz des Outlet-Centers in Höhe des Geschäfts Villeroy & Boch, auf einem der letzten Parkplätze in Richtung Kreisverkehr. Als das Center gegen 19:00 Uhr schloss und der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren