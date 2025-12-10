Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Zweibrücken (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen, gegen 08.35 Uhr befuhr der 57-jährige Fahrer eines PKW Opel die Gleiwitzstraße in Richtung Bitscher Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die 70-jährige Fahrerin eines PKW VW die Bitscher Straße in Richtung Rimschweiler. An der Einmündung Gleiwitzstraße/Bitscher Straße missachte der Opelfahrer die Vorfahrt des auf der Bitscher Straße von links herannahenden PKW VW. Die Vorfahrtsregelung an dieser Örtlichkeit erfolgt durch Verkehrszeichen. Sodann kam es zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro entstand. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden nicht mehr fahrbereiten PKW liefen Betriebsstoffe aus, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn erfolgte eine kurzzeitige Vollsperrung, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell