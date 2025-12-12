POL-PIZW: Sachbeschädigung/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Montag, 08.12.2025 auf Dienstag, 09.12.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter sowohl in der Eitersbergstraße als auch in der Weinbergstraße die Reifen an geparkten PKW, indem sie diese zerstachen. In der Eiterbergstraße wurde ein PKW Mercedes-Benz in der Weinbergstraße ein PKW VW angegangen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die ...

