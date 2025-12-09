PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: nächtlicher Entstehungsbrand mit verletzter Person

Wuppertal (ots)

Am Dienstag, dem 09.12.2026, wurde die Feuerwehr Wuppertal um 3:14 Uhr in die Straße Kipdorf alarmiert. Ein Bewohner des Hauses hatte Brandgeruch bemerkt und eine leichte Rauchentwicklung im Treppenraum festgestellt. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung, die einer Wohnung im ersten Obergeschoss zugeordnet werden konnte. Der Bewohner der betroffenen Wohnung öffnete nach mehrmaligem Klopfen die Wohnungstür. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und behandelt, da der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand, und anschließend in eine Klinik transportiert. Weitere Verletzte gab es nicht. Die eingesetzten Kräfte konnten in der Wohnung einen Entstehungsbrand ausfindig machen. Dieser wurde von einem Trupp, der vorgerückt war, schnell gelöscht. Zur Entrauchung der Wohnung wurde ein Belüftungsgerät eingesetzt. Alle Bewohner konnten während des gesamten Einsatzes in ihren Wohnungen verbleiben. Der Einsatz ist beendet.

