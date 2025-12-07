PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall verursacht Stromausfall

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Sonntagabend zu einem Brand in die Spichernstraße alarmiert.

Dort hatte ein PKW in Folge eines Unfallereignisses einen Stromkasten umgefahren. Durch den Unfall fing sowohl der Stromkasten als auch das Fahrzeug Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der PKW in Vollbrand und das Feuer drohte auf ein angrenzendes Gebäude überzugreifen. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Bei einer Person war im Verlauf des Einsatzes ein Transport in ein Krankenhaus notwendig. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Übergreifen auf das Gebäude verhindert und der Brand zügig gelöscht werden. Um der Feuerwehr ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen wurde die Stromversorgung in diesem Bereich unterbrochen.

Aufgrund der starken Beschädigung des Stromkastens kommt es derzeit zu einem Stromausfall im direkten Umfeld des Einsatzortes. Dies betrifft insbesondere die Alsenstraße, Spichernstraße, Gravelottestraße und Seilerstraße. Die Wuppertaler Stadtwerke arbeiten intensiv an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Der Einsatz ist noch nicht beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

