FW-W: Gefahrstoffaustritt im Heizkraftwerk

Wuppertal (ots)

Abschlussmeldung zum vorangegangenem Pressebericht.

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Sonntagmorgen zu einem Gefahrguteinsatz zum Heizkraftwerk Barmen alarmiert.

Dort war es während eines routinemäßigen Regenerationsprozesses zu einem Austritt von Salzsäure gekommen. Die Salzsäure lief daraufhin in das dafür vorgesehene Auffangbecken unterhalb der Anlage. Von dort wird die Säure normalerweise automatisiert in das vorhandene Neutralisationsbecken geleitet und neutralisiert. Aus noch nicht geklärter Ursache funktionierte die für das Umpumpen der Säure vorgesehene Umfüllpumpe nicht. Dadurch kam es zu einer Bildung von Salzsäuredämpfen im Kellerbereich, die die vor Ort installierten Salzsäurewarnmelder auslösen ließen. Die Feuerwehr Wuppertal unterstützte mit Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr die Wuppertaler Stadtwerke beim Umpumpen der Salzsäure in das Neutralisationsbecken. Parallel wurden Schadstoffmessungen im betroffenen Bereich durchgeführt. Die Unterstützung war notwendig, da aufgrund der Salzsäuredämpfe nur mit Chemikalienschutzanzügen und Atemschutzgeräten im betroffenen Bereich gearbeitet werden konnte. Eine Gefährdung außerhalb des betroffenen Bereiches bestand nicht. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr haben die Wuppertaler Stadtwerke die Einsatzstelle übernommen und führen nun alle weiteren Arbeiten selbstständig durch.

Die verwaisten Feuerwachen werden bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr weiterhin durch die Freiwillige Feuerwehr besetzt.

Der Einsatz am Heizkraftwerk ist beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal

