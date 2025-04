Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb reißt sich los und flüchtet

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstagmittag kam es am Sternplatz zu einer Rangelei zwischen einem Ladendieb und einem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter hatte den Unbekannten beobachtet, wie er gegen 13.15 Uhr mehrere Modellautos in eine Tüte packte und den Laden an der Kasse vorbei verließ. Vor dem Ausgang sprach ihn der Mitarbeiter an und hielt die Tüte fest. Der etwa 25- bis 40-jährige Tatverdächtige zerrte die Tüte zurück, die zerriss. Ein Teil der Beute fiel heraus. Der Unbekannte floh in Richtung Sauerfeld-Unterführung. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)

