POL-MK: Versuchter Einbruch in Garage

Halver (ots) - Taschendiebe haben am Donnerstag in einem Discounter an der Bahnhofstraße zugegriffen: Gegen 13 Uhr kaufte ein 90-jähriger Halveraner dort gemeinsam mit seiner Ehefrau ein und verwahrte seine Geldbörse in einer der äußeren Jackentaschen. Seine Frau bezahlte die Waren. Draußen am Auto bemerkte der Senior, dass seine Geldbörse weg war. Nachher erinnerten sich die Betroffenen an merkwürdige Begegnungen mit einem ausländisch aussehenden Paar, wobei die ...

mehr