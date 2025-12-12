POL-PIZW: Kennzeichendiebstahl/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots) - Bereits in der Nacht von Dienstag, 09.12.2025 auf Mittwoch, 10.12.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter in der Gewerbestraße bei einem dort ansässigen Reifenhandel die Scheibe der Eingangstür. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 300. Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken ...

