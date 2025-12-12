POL-PIZW: Kennzeichendiebstahl/Zeugen gesucht
Zweibrücken (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten bereits am Dienstag, 09.12.2025, vermutlich am späten Nachmittag in der Contwigerhangstraße an einem dort abgestellten LKW die beiden ZW-Kennzeichen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell