Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 13.35 Uhr ereignete sich in der Steinhauser Straße an der Einmündung "Zum Funkturm" ein Verkehrsunfall als die 54-jährige Fahrerin eines PKW Toyota aus der Straße "Zum Funkturm" nach links in die Steinhauser Straße abbog und die Vorfahrt eines PKW Mercedes, der die Steinhauser Straße in Richtung Großsteinhausen befuhr, missachtete. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verlor der Fahrer des Mercedes die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er ein am Straßenrand installiertes Verkehrsschild und kam auf dem parallel verlaufenden Fahrradstreifen zum Stehen. Hiernach verspürte der Fahrer des Mercedes Kopfschmerzen und Schwindel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000.- Euro. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell