PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 13.35 Uhr ereignete sich in der Steinhauser Straße an der Einmündung "Zum Funkturm" ein Verkehrsunfall als die 54-jährige Fahrerin eines PKW Toyota aus der Straße "Zum Funkturm" nach links in die Steinhauser Straße abbog und die Vorfahrt eines PKW Mercedes, der die Steinhauser Straße in Richtung Großsteinhausen befuhr, missachtete. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verlor der Fahrer des Mercedes die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er ein am Straßenrand installiertes Verkehrsschild und kam auf dem parallel verlaufenden Fahrradstreifen zum Stehen. Hiernach verspürte der Fahrer des Mercedes Kopfschmerzen und Schwindel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000.- Euro. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:06

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - Am Donnerstag, 11.12.2025, in der Zeit von 15.05 Uhr bis 15.20 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Saarlandstraße, auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW Peugeot. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:05

    POL-PIZW: Kennzeichendiebstahl/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten bereits am Dienstag, 09.12.2025, vermutlich am späten Nachmittag in der Contwigerhangstraße an einem dort abgestellten LKW die beiden ZW-Kennzeichen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:04

    POL-PIZW: Sachbeschädigung/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Bereits in der Nacht von Dienstag, 09.12.2025 auf Mittwoch, 10.12.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter in der Gewerbestraße bei einem dort ansässigen Reifenhandel die Scheibe der Eingangstür. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 300. Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren