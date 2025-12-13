Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Am 12.12.2025 kam es um 14:00 Uhr in der Bitscher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 3000. Die 39-jährige Fahrerin eines grauen Skoda befuhr die Bitscher Straße von Rimschweiler kommend in Richtung Zweibrücken Innenstadt. Der 94-jährige Fahrer eines gelben Citroen befuhr die Gleiwitzstraße und wollte nach links in die Bitscher Straße in Richtung Zw-Innenstadt abbiegen. Dabei wurde er vermutlich durch die Sonne geblendet und übersah den von rechts kommenden Skoda. Die Fahrzeuginsassen verblieben unverletzt. |PI ZW

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell