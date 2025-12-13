PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Diebstahl von drei PKW-Katalysatoren

Zweibrücken (ots)

Am 11.12.2025, um 11:15 Uhr stellt der Besitzer eines blauen Audi A4 laute Geräusche an seinem Fzg. fest. Es stellte sich heraus, dass der Katalysator herausgetrennt wurde. Der PKW war zw. dem 10.12.2025, 13:30 Uhr und der Feststellzeit in der Christian-Schwarz-Straße geparkt. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 11500. |PI ZW

Ein weiterer KAT-Diebstahl ereignete sich zw. dem 09.12.2025, 14:30 Uhr und dem 11.12.2025, 04:45 Uhr in der Ringstraße. Dort wurde an einem weißen Dacia Sandero der Katalysator entwendet, indem er aus der Auspuffanlage herausgeschnitten wurde. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 1500. |PI ZW

Der dritte KAT-Diebstahl ereignete sich zw. dem 02.12.2025, 20:00 Uhr und dem 12.12.2025, 23:45 Uhr. Im o.g. Zeitraum wurde an einem, auf einer Grünfläche im Philippsweg abgestellten grauen Smart, der Katalysator herausgetrennt. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 500.|PI ZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

