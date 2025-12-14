PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Taschendiebstahl auf Weihnachtsmarkt

Zweibrücken (ots)

Am 12.12.2025 kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Zweibrücker Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 87-jährigen Frau. Unbekannte Täter entwendeten der Frau den Geldbeutel aus ihrer Handtasche, die sie über ihren mitgeführten Rollator gehängt hatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. EUR 450. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

