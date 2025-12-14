Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ladendiebstahl im Adidas-Store des Fashion Outlet

Zweibrücken (ots)

Am 13.12.2025, um 17:30 Uhr konnten zwei Ladendiebe bei Tatausführung durch den Sicherheitsdienst des Outlets gestellt werden. Die beiden 41- und 34-jährigen Männer entwendeten Bekleidungsartikel und eine Tasche im Gesamtwert von ca. EUR 350, steckten das Diebesgut in zwei mitgeführte Einkaufstüten und passierten den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Dabei wurden sie von den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes beobachtet und bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten. |PIZW

