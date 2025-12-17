PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung durch Graffiti/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025 bis Montag, 15.12.2025 im Unteren Hornbachstaden zwei dort abgestellte Baustellenfahrzeuge mit Farbe. Hierbei wurde ein hellgrauer LKW mit einem "Herz und Pfeil-Symbol" sowie einem nicht näher definierbaren Schriftzug verunstaltet. Auf einem hellgrauen Bagger war ebenfalls ein nicht näher bestimmbares Symbol aufgebracht. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken

