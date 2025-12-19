Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Autos mutwillig beschädigt

Zweibrücken (ots)

Ein Mercedes wurde in der Zeit von Mittwoch 20 Uhr bis Donnerstag 10 Uhr beschädigt. Der Wagen stand in diesem Zeitraum im Etzelweg geparkt. Ein bislang Unbekannter beschmierte das Auto und zerstach mehrere Reifen. Dem 76-jährigen Besitzer fiel die Beschädigung auf, als er sein Gefährt aufgrund der angezeigten Reifendruckkontrolle in die Werkstatt fuhr. Die Höhe des entstandenen Schadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es dann am Donnerstagvormittag. Eine 18-Jährige parkte ihren grauen VW Polo in der Schillerstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bismarckstraße. Zwischen 12:21 Uhr und 13:24 Uhr wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt circa 2.000 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zweibrücken mögliche Tatzeugen und bittet diese, sich auf der Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 0631 369-15399 zu melden. |pizw

