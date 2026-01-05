Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Freitag, 02.01.2026, haben drei unbekannte, bewaffnete Täter eine Tankstelle im Friesenring in Langenhagen überfallen. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betraten die drei Täter gegen 20:50 Uhr die Tankstelle. Sie bedrohten einen 24-jährigen Angestellten und forderten ihn auf, ihnen das Bargeld auszuhändigen. Zur Tatzeit befanden sich außerdem ein 42-jähriger Mitarbeiter sowie drei weitere Personen im Alter zwischen 23 und 32 Jahren in der Tankstelle. Nach der Tat flüchteten die Männer mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter nicht gefasst werden.

Zeugen beschrieben alle drei Täter als jugendlich. Der erste Täter war circa 1,70 Meter groß, kräftig und trug dunkle Kleidung, eine schwarze Pufferjacke sowie eine Jeans und sprach Hochdeutsch. Der zweite Täter war 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und mit einer Jacke im Camouflagemuster und einer hellen Jeans bekleidet. Der dritte Täter war 1,70 Meter groß, dünn und trug eine schwarze Pufferjacke, eine dunkelgraue Hose und einen grauen Kapuzenpullover. Alle Täter waren maskiert.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen schweren Raubes und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, trim

