POL-H: Hannover-Mitte: 28-Jähriger bei Angriff am Stellwerk verletzt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Hannover (ots)

Am Samstagnachmittag, 03.01.2026, haben zwei Täter auf dem Vorplatz des Kontakt- und Konsumraums "Stellwerk" in Hannover einen 28-Jährigen geschlagen, getreten und damit verletzt. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige noch vor Ort fest. Inzwischen hat ein Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Mitte gerieten gegen 16:10 Uhr in der Fernroder Straße drei Personen in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen und traten Täter gemeinschaftlich und mehrfach auf einen 28-Jährigen ein - auch nachdem er bereits zu Boden gegangen war. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen vor Ort zwei Tatverdächtige vorläufig fest und brachten sie in Gewahrsam. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen Mann und einen 15-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ordnete das zuständige Gericht Untersuchungshaft für beide an.

Das PK Hannover-Mitte hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an. /ms, trim

