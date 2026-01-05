PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: 28-Jähriger bei Angriff am Stellwerk verletzt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Hannover (ots)

Am Samstagnachmittag, 03.01.2026, haben zwei Täter auf dem Vorplatz des Kontakt- und Konsumraums "Stellwerk" in Hannover einen 28-Jährigen geschlagen, getreten und damit verletzt. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige noch vor Ort fest. Inzwischen hat ein Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Mitte gerieten gegen 16:10 Uhr in der Fernroder Straße drei Personen in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen und traten Täter gemeinschaftlich und mehrfach auf einen 28-Jährigen ein - auch nachdem er bereits zu Boden gegangen war. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen vor Ort zwei Tatverdächtige vorläufig fest und brachten sie in Gewahrsam. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen Mann und einen 15-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ordnete das zuständige Gericht Untersuchungshaft für beide an.

Das PK Hannover-Mitte hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an. /ms, trim

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

  04.01.2026 – 12:50

    POL-H: Zeugenaufruf: 18-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Hannover (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 48-jährigen Frau ist am Freitagabend, 02.01.2026, im hannoverschen Stadtteil Mitte ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover ereignete sich der Unfall gegen 19:15 Uhr im ...

    mehr
  04.01.2026 – 12:13

    POL-H: Nachtragsmeldung: 84-Jähriger aus Seelze wohlbehalten wieder angetroffen

    Hannover (ots) - Der seit Samstag, 03.01.2026, öffentlich gesuchte 84-jährige Mann aus Seelze ist am Sonntagvormittag, 04.01.2026, wohlbehalten wieder angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Senior am 04.01.2026 gegen 11:40 Uhr im ...

    mehr
