LPI-J: Unverantwortlicher Rausch
Jena (ots)
Am Mittwochnachmittag führten die Beamten des ID Jena im Stadtteil Lobeda-West eine Verkehrskontrolle mit einem polizeibekannten 34-Jährigen Fahrzeugführer durch. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Der Fahrzeugführer wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.
