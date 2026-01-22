LPI-J: Unverantwortlicher Rausch

Jena (ots) - Dienstagmittag meldete der Betreiber eines Imbisswagens in Jena-Winzerla einen Einbruch in seinen Imbisswagen. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft. Weiterhin scheint der Täter sich im Imbiss Essen zubereitet zu haben. Dabei wurde auf unbekannte Art und Weise die Verkaufsklappe sowie der Dönergrill beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren gegen den noch unbekannten und hungrigen Einbrecher wurde ...

