Polizei Wuppertal

POL-W: W Tatverdächtiger soll Mülltonne in Brand gesetzt haben - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (29.12.2025, 19:50 Uhr) kam es in Barmen zum Brand einer Mülltonne. Eine Zeugin meldete einen Mann, der eine Mülltonne in Brand setzte, die in unmittelbarer Nähe zu einem Wohn - und Geschäftshaus an der Zwinglistraße stand. Einem zeitnah eintreffenden Polizeibeamten gelang es, die brennende Mülltonne vom Gebäude wegzuziehen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern. Die Feuerwehr brachte das Feuer anschließend schnell unter Kontrolle. Der Polizeibeamte erlitt dabei eine leichte Verletzung. Er musste ambulant behandelt werden. Noch in der Nähe konnte ein Verdächtiger (26), auf den die Personenbeschreibung des mutmaßlichen Brandstifters zutraf, festgestellt und kontrolliert werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand, indem er sich gegen die Maßnahme sperrte und unkontrolliert um sich schlug. Die Kriminalpolizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Wuppertal die Ermittlungen anlässlich einer versuchten schweren Brandstiftung aufgenommen. Ziel ist es insbesondere den Tathergang und die Motivlage aufzuklären. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Der 26-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die weiteren freiheitsentziehenden Maßnahmen entscheiden wird.

