Polizei Wuppertal

POL-W: W Tatverdächtiger soll Mülltonne in Brand gesetzt haben - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (29.12.2025, 19:50 Uhr) kam es in Barmen zum Brand 
einer Mülltonne.

Eine Zeugin meldete einen Mann, der eine Mülltonne in Brand setzte, 
die in unmittelbarer Nähe zu einem Wohn - und Geschäftshaus an der 
Zwinglistraße stand.

Einem zeitnah eintreffenden Polizeibeamten gelang es, die brennende 
Mülltonne vom Gebäude wegzuziehen und so ein Übergreifen der Flammen 
auf das Gebäude zu verhindern. Die Feuerwehr brachte das Feuer 
anschließend schnell unter Kontrolle.

Der Polizeibeamte erlitt dabei eine leichte Verletzung. Er musste 
ambulant behandelt werden.

Noch in der Nähe konnte ein Verdächtiger (26), auf den die 
Personenbeschreibung des mutmaßlichen Brandstifters zutraf, 
festgestellt und kontrolliert werden. 

Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand, indem er sich gegen die 
Maßnahme sperrte und unkontrolliert um sich schlug.

Die Kriminalpolizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Wuppertal
die Ermittlungen anlässlich einer versuchten schweren Brandstiftung 
aufgenommen. Ziel ist es insbesondere den Tathergang und die 
Motivlage aufzuklären.

Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Der 26-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am 
heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die 
weiteren freiheitsentziehenden Maßnahmen entscheiden wird.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202 5748 410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

