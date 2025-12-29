PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auto kommt auf dem Dach zum Stillstand

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu gestern (28.12.2025, 01:25 Uhr) kam es auf der 
Severinstraße zu einem Unfall, bei dem ein VW auf dem Dach landete.

Ein 42-Jähriger war mit seinem VW Polo auf der Severinstraße in 
Richtung Friedrichstaler Straße unterwegs. In einer Rechtskurve 
verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich in der Folge 
überschlug.

Der Fahrer, der sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien konnte, 
stand mutmaßlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

An seinem Fahrzeug sowie einem Zaun und einem Verkehrszeichen 
entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

