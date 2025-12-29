Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auto kommt auf dem Dach zum Stillstand

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu gestern (28.12.2025, 01:25 Uhr) kam es auf der Severinstraße zu einem Unfall, bei dem ein VW auf dem Dach landete. Ein 42-Jähriger war mit seinem VW Polo auf der Severinstraße in Richtung Friedrichstaler Straße unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich in der Folge überschlug. Der Fahrer, der sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien konnte, stand mutmaßlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An seinem Fahrzeug sowie einem Zaun und einem Verkehrszeichen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell