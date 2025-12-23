PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallstelle gesucht - Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Hinweisgeber

Wuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen 
um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen.

In Folge eines Zeugenhinweises wurde ein stark beschädigter Toyota 
Yaris festgestellt. Die rechte Seite des roten Toyotas wies starke 
Beschädigungen und Deformierungen auf. 

Das Schadensbild deutet auf einen Unfall hin. Bislang konnte keine 
Unfallstelle ermittelt werden. Sie könnte sich im Bereich der 
Schwelmer Straße im Osten Wuppertals befinden. 

Der Unfall hat sich mutmaßlich am 20.12.2025 im Zeitraum von 11:15 
Uhr bis 13:50 Uhr ereignet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 12:31

    POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Barmen

    Wuppertal (ots) - Gestern (22.12.2025) kam es auf der Friedrich-Engel-Allee zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 87-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Oberbarmen unterwegs. Als ein 64-jähriger Bochumer mit seinem Hyundai vom Fahrbahnrand anfuhr, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei verlor der 87-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kreuzte die Gegenfahrbahn und prallte dort zunächst gegen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:55

    POL-W: SG Mülltonnenbrand in Solingen

    Wuppertal (ots) - Heute Morgen (23.12.2025, 03:40 Uhr) brannten zwei Müllcontainer an der Bleichstraße. Eine Anwohnerin bemerkte einen Feuerschein und informierte die Polizei. Das Feuer konnte zunächst von Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher und in der Folge von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden die beiden Mülltonnen völlig zerstört. Eine weitere Mülltonne sowie ein Stromkasten wurden durch ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:21

    POL-W: W Mehrere Lieferwagen in Remscheid aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen (19.12.2025 - 20.12.2025) wurden im Remscheid mehrere Transportfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Am 20.12.2025, gegen 00:10 Uhr meldeten Anwohner mehrere Personen, die mutmaßlich versuchten ein Auto aufzubrechen. Noch bevor die Polizisten am Einsatzort eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren