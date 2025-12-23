Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallstelle gesucht - Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Hinweisgeber

Wuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen. In Folge eines Zeugenhinweises wurde ein stark beschädigter Toyota Yaris festgestellt. Die rechte Seite des roten Toyotas wies starke Beschädigungen und Deformierungen auf. Das Schadensbild deutet auf einen Unfall hin. Bislang konnte keine Unfallstelle ermittelt werden. Sie könnte sich im Bereich der Schwelmer Straße im Osten Wuppertals befinden. Der Unfall hat sich mutmaßlich am 20.12.2025 im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 13:50 Uhr ereignet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

