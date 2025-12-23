Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern (22.12.2025) kam es auf der Friedrich-Engel-Allee zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 87-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Oberbarmen unterwegs. Als ein 64-jähriger Bochumer mit seinem Hyundai vom Fahrbahnrand anfuhr, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei verlor der 87-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kreuzte die Gegenfahrbahn und prallte dort zunächst gegen einen geparkten Opel und anschließend gegen einen dahinter ebenfalls geparkten Mercedes. Bei dem Unfall erlitt der 64-Jährige Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Richtungen teilweise bis 16:50 Uhr gesperrt werden.

