Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern (22.12.2025) kam es auf der Friedrich-Engel-Allee zu einem 
folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein 87-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Oberbarmen unterwegs. 
Als ein 64-jähriger Bochumer mit seinem Hyundai vom Fahrbahnrand 
anfuhr, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei verlor der 
87-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kreuzte die 
Gegenfahrbahn und prallte dort zunächst gegen einen geparkten Opel 
und anschließend gegen einen dahinter ebenfalls geparkten Mercedes.

Bei dem Unfall erlitt der 64-Jährige Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung ins 
Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Richtungen 
teilweise bis 16:50 Uhr gesperrt werden.

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

