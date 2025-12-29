PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooterfahrer stürzt auf der Nordbahntrasse

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (28.12.2025, 12:00 Uhr) stürzte der Fahrer eines 
E-Scooters auf der Nordbahntrasse.

Der 79-Jährige war in Höhe der Rödiger Straße in Richtung Elberfeld 
unterwegs. Kurz vor dem "Tunnel Rott" kam er zu Fall. Dabei erlitt er
schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. 

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der vereiste Untergrund zu dem 
Sturz beigetragen haben.

An dem E-Scooter der Marke Yamaha entstand nur ein geringfügiger 
Sachschaden.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: 

-Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
 halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

-Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
 Ihr Leben retten.

-E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
 Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre
 alt sein.

-Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
 eine Betriebserlaubnis verfügen.

-Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
 Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

-Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

-Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
 Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

-Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg
 vom Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

