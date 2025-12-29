Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooterfahrer stürzt auf der Nordbahntrasse

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (28.12.2025, 12:00 Uhr) stürzte der Fahrer eines E-Scooters auf der Nordbahntrasse. Der 79-Jährige war in Höhe der Rödiger Straße in Richtung Elberfeld unterwegs. Kurz vor dem "Tunnel Rott" kam er zu Fall. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der vereiste Untergrund zu dem Sturz beigetragen haben. An dem E-Scooter der Marke Yamaha entstand nur ein geringfügiger Sachschaden. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: -Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. -Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. -E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. -Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. -Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. -Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. -Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. -Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell