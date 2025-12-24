POL-W: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 23.12.2025 im Fahndungsportal der Polizei NRW - TOP FAHNDUNG

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (23.12.2025, 03:40 Uhr) brannten zwei Müllcontainer an der Bleichstraße. Eine Anwohnerin bemerkte einen Feuerschein und informierte die Polizei. Das Feuer konnte zunächst von Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher und in der Folge von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden die beiden Mülltonnen völlig zerstört. Eine weitere Mülltonne sowie ein Stromkasten wurden durch ...

mehr