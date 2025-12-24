POL-W: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 23.12.2025 im Fahndungsportal der Polizei NRW - TOP FAHNDUNG
Wuppertal (ots)
Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Sexualdelikt (Tatzeit 02.06.2025 - gegen 13:00 Uhr) in Wuppertal, gingen mehrere Hinweise bei der Polizei-Wuppertal ein. Eine freiheitsentziehende Maßnahme wurde durchgeführt. Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Angaben veröffentlicht werden.
https://polizei.nrw/fahndung/190074
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
E-Mail: poststelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell