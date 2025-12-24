PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 23.12.2025 im Fahndungsportal der Polizei NRW - TOP FAHNDUNG

Wuppertal (ots)

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Sexualdelikt (Tatzeit 02.06.2025 - gegen 13:00 Uhr) in Wuppertal, gingen mehrere Hinweise bei der Polizei-Wuppertal ein. Eine freiheitsentziehende Maßnahme wurde durchgeführt. Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Angaben veröffentlicht werden.

https://polizei.nrw/fahndung/190074

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
E-Mail: poststelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 13:43

    POL-W: W Unfallstelle gesucht - Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Hinweisgeber

    Wuppertal (ots) - Nach einem Verkehrsunfall sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen. In Folge eines Zeugenhinweises wurde ein stark beschädigter Toyota Yaris festgestellt. Die rechte Seite des roten Toyotas wies starke Beschädigungen und Deformierungen auf. Das Schadensbild deutet auf einen Unfall hin. Bislang konnte keine ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 12:31

    POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Barmen

    Wuppertal (ots) - Gestern (22.12.2025) kam es auf der Friedrich-Engel-Allee zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 87-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Oberbarmen unterwegs. Als ein 64-jähriger Bochumer mit seinem Hyundai vom Fahrbahnrand anfuhr, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei verlor der 87-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kreuzte die Gegenfahrbahn und prallte dort zunächst gegen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:55

    POL-W: SG Mülltonnenbrand in Solingen

    Wuppertal (ots) - Heute Morgen (23.12.2025, 03:40 Uhr) brannten zwei Müllcontainer an der Bleichstraße. Eine Anwohnerin bemerkte einen Feuerschein und informierte die Polizei. Das Feuer konnte zunächst von Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher und in der Folge von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden die beiden Mülltonnen völlig zerstört. Eine weitere Mülltonne sowie ein Stromkasten wurden durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren