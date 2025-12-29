Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Tatverdächtiger nach Raub auf Kiosk festgenommen

Wuppertal (ots)

Am zweiten Weihnachtstag überfiel ein zunächst unbekannter Täter einen Kiosk auf der Hünefeldstraße in Wuppertal.

Gegen 13:15 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum, zerschlug eine Glasflasche, bedrohte mit dem abgeschlagenen Flaschenhals den 61-jährigen Mitarbeiter und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts.

In der Folge kam es zu einem Handgemenge in dessen Verlauf beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Als ein weiterer Kunde den Kiosk betrat, flüchtete der Räuber ohne Beute zu Fuß über die Hünefeldstraße in Richtung Elberfeld.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 27 Jahre alter Mann auf der Gronaustraße festgenommen werden, da die Täterbeschreibung auf ihn zutraf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde der 27-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen erließ.

