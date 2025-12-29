Polizei Wuppertal

POL-W: W Flucht nach Unfall mit hohem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Am 27.12.2025 kam es auf der Thorner Straße in Wuppertal-Barmen zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und einer leichtverletzten Person.

Gegen 21:50 Uhr meldeten Zeugen einen verunfallten Mercedes, der von der Fahrbahn abgekommen und mit geparkten Fahrzeugen kollidiert war. Unmittelbar nach dem Unfall flüchteten zwei Personen zu Fuß.

Die vermeintliche Beifahrerin (30) konnte durch eingesetzte Beamte in der Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ein 31-jähriger Wuppertaler den Mercedes gesteuert haben könnte. Er konnte im Zuge erster Ermittlungen angetroffen und überprüft werden. Da der Verdacht bestand, dass der leichtverletzte Mann das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat, musste er eine Blutprobe abgeben. Ferner war der Verdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Durch den Unfall wurden neben dem Mercedes fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 100.000 Euro.

Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden gegen den Verdächtigen eingeleitet.

Nach neuesten Erkenntnissen könnte der Mercedes zuvor gestohlen worden sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

