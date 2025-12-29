PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Flucht nach Unfall mit hohem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Am 27.12.2025 kam es auf der Thorner Straße in Wuppertal-Barmen zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und einer leichtverletzten Person.

Gegen 21:50 Uhr meldeten Zeugen einen verunfallten Mercedes, der von der Fahrbahn abgekommen und mit geparkten Fahrzeugen kollidiert war. Unmittelbar nach dem Unfall flüchteten zwei Personen zu Fuß.

Die vermeintliche Beifahrerin (30) konnte durch eingesetzte Beamte in der Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ein 31-jähriger Wuppertaler den Mercedes gesteuert haben könnte. Er konnte im Zuge erster Ermittlungen angetroffen und überprüft werden. Da der Verdacht bestand, dass der leichtverletzte Mann das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat, musste er eine Blutprobe abgeben. Ferner war der Verdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Durch den Unfall wurden neben dem Mercedes fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 100.000 Euro.

Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden gegen den Verdächtigen eingeleitet.

Nach neuesten Erkenntnissen könnte der Mercedes zuvor gestohlen worden sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:56

    POL-W: SG Auto kommt auf dem Dach zum Stillstand

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu gestern (28.12.2025, 01:25 Uhr) kam es auf der Severinstraße zu einem Unfall, bei dem ein VW auf dem Dach landete. Ein 42-Jähriger war mit seinem VW Polo auf der Severinstraße in Richtung Friedrichstaler Straße unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich in der Folge überschlug. Der Fahrer, der sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien konnte, ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:33

    POL-W: W E-Scooterfahrer stürzt auf der Nordbahntrasse

    Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (28.12.2025, 12:00 Uhr) stürzte der Fahrer eines E-Scooters auf der Nordbahntrasse. Der 79-Jährige war in Höhe der Rödiger Straße in Richtung Elberfeld unterwegs. Kurz vor dem "Tunnel Rott" kam er zu Fall. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der vereiste Untergrund zu dem Sturz beigetragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren