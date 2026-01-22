Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Politische Schmiererei

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden der Polizei mehrere Schmierereien an einem Fahrstuhl des Bahnhofes in Kahla gemeldet. Es handelte sich um mehrere Graffitis, die mit roter Farbe gesprüht wurden. Die Schriftzüge richteten sich offensichtlich gegen einen Fußballverein und enthielten auch verfassungsfeindliche Rhetorik. Die Deutsche Bahn wurde umgehend mit der Entfernung der Schriftzüge beauftragt. Hinweise zu den möglichen Tätern gibt es aktuell nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

