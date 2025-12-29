PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierte Autofahrer gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen hatte die Polizei in Kaiserslautern alle Hände voll zu tun: Die Beamten zogen zahlreiche alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr.

In der Denisstraße fiel den Einsatzkräften ein 38-Jähriger auf, der mit seinem Wagen losfahren wollte. Die Kontrolle ergab, dass er nicht mehr fahrtüchtig war. Der Fahrtantritt wurde dem Mann untersagt, der Autoschlüssel vorsorglich sichergestellt.

Auch eine 32-Jährige in der Zollamtstraße musste ihren Schlüssel abgeben. Sie saß in ihrem parkenden Pkw und wollte - trotz 1,2 Promille - ein bis zwei Stunden bis zur vermeintlichen Nüchternheit warten. Ein fahrtüchtiger Freund übernahm schließlich den Autoschlüssel und das Steuer.

Ein 19-jähriger Fahranfänger auf demselben Parkplatz war ebenfalls fahruntüchtig. Die Beamten sorgten dafür, dass er sich ein Taxi nahm.

Mit 1,61 Promille lenkte ein 32-Jähriger seinen Pkw durch die Fackelwoogstraße. Die Polizei beendete die Fahrt, nahm eine Blutprobe und stellte Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sicher. Eine Strafanzeige folgt.

Ein 24-Jähriger wurde mit 0,63 Promille in der Glockenstraße gestoppt. Ihm drohen nun ein teures Bußgeld und ein Fahrverbot.

Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das der anderen Verkehrsteilnehmer. Schon geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen die Fahrfähigkeit. Die Polizei appelliert: Wer Alkohol trinkt, fährt nicht - und wer fährt, trinkt keinen Alkohol. Nutzen Sie Alternativen wie Taxi, ÖPNV oder Fahrgemeinschaften mit nüchternen Fahrern. Die Konsequenzen von Alkohol am Steuer sind schwerwiegend - für die Sicherheit aller! |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  • 29.12.2025 – 14:34

    POL-PDKL: Vermisste Seniorin aus Erfenbach angetroffen

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagmittag nahm eine Vermisstensuche einen glücklichen Ausgang: Gegen 11 Uhr wurde eine Seniorin aus Erfenbach als vermisst gemeldet. Angehörige wandten sich daraufhin an die Polizei. Einsatzkräfte suchten nach der an Demenz erkrankten Frau und trafen sie kurz vor 13 Uhr wohlbehalten an einer Bushaltestelle in der Lauterstraße an. Eine Polizeistreife brachte die 64-Jährige schließlich ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:32

    POL-PDKL: Der Weihnachtsmarkt ist beendet - die Polizei zieht Bilanz

    Kaiserslautern (ots) - Die Weihnachtstage sind vorüber und damit endete am 23. Dezember auch der diesjährige Weihnachtsmarkt vor der Stiftskirche in Kaiserslautern. Seit dem 17. November war die Polizei vor Ort und sorgte für Sicherheit und Ordnung. Insgesamt verlief der Markt sehr friedlich. Wegen zehn Straftaten mussten die Ordnungshüter einschreiten und die Ermittlungen aufnehmen. Darunter fielen unter anderem eine ...

    mehr
