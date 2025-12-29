Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den rosafarbenen Pappaufsteller gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Langfinger waren in der Schillerstraße unterwegs und klauten eine lebensgroße Puppenpappschachtel. Die rosafarbene Box mit der Aufschrift "Babe's" stand in der Fußgängerzone und konnte als Fotomotiv genutzt werden. Wie die Besitzerin der Polizei mitteilte, geht sie davon aus, dass die Diebe zwischen Montag, 22. Dezember, 21 Uhr, und Dienstag, 23. Dezember, 15 Uhr, zugegriffen haben. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, oder Hinweise zum Verbleib der Schachtel geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell