Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Der Weihnachtsmarkt ist beendet - die Polizei zieht Bilanz

Kaiserslautern (ots)

Die Weihnachtstage sind vorüber und damit endete am 23. Dezember auch der diesjährige Weihnachtsmarkt vor der Stiftskirche in Kaiserslautern. Seit dem 17. November war die Polizei vor Ort und sorgte für Sicherheit und Ordnung. Insgesamt verlief der Markt sehr friedlich. Wegen zehn Straftaten mussten die Ordnungshüter einschreiten und die Ermittlungen aufnehmen. Darunter fielen unter anderem eine Körperverletzung, zwei Beleidigungen, ein Diebstahl und eine Sachbeschädigung. Insgesamt kontrollierten die Beamten über 300 Personen. In elf Fällen mussten Platzverweise ausgesprochen werden, um Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhindern. |kfa

