Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Anlagebetrug mit Kryptowährung

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann aus Kaiserslautern hat bei der Polizei Anzeige erstattet, nachdem er Opfer eines Anlagebetrugs geworden ist. Im Internet stieß er auf eine Webseite, die Kapitalanlagen in Kryptowährung anbietet und eine hohe Rendite verspricht. Der 34-Jährige investierte einen hohen dreistelligen Betrag. Nach einer Zahlungsaufforderung über weitere 2.000 Euro wurde er misstrauisch und wandte sich an die Kriminalpolizei. Die hat die Ermittlungen wegen Betrugsverdachts aufgenommen.

Die Polizei empfiehlt: Wenn Sie sich für eine Geldanlage über Online-Plattformen entscheiden, sollten Sie unbedingt vorsichtig sein und die Angebote intensiv prüfen. Viele bieten das "schnelle Geld" mit hohen Gewinnen bei kleinen Investitionen - aber genau da fängt nicht selten der Betrug an. Bitte bleiben Sie auch skeptisch bei selbsternannten "Anlage-Experten"! Informationen rund um das Thema "Trading Scam" finden Sie im Internet auf der Seite der kriminalpolizeilichen Präventionsexperten www.polizei-beratung.de |ha

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern

