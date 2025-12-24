Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter durchsucht Fahrzeuge - Geldbörse, Karten und Bargeld entwendet, Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag überprüfte ein bislang unbekannter Täter im Stadtgebiet Kaiserslautern offenbar mehrere abgestellte Pkw daraufhin, ob diese verschlossen waren. Aus einem unverschlossenen Fahrzeug, das in der Eugen-Hertel-Straße in Höhe der Hausnummer 14 abgestellt war, entwendete der Täter eine Geldbörse mit Scheckkarten, weiteren persönlichen Karten sowie einem geringen Bargeldbetrag. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. Unser eindringlicher Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun! Stellen Sie Ihr Auto nicht unverschlossen ab - auch nicht für wenige Minuten, und erst recht nicht für mehrere Stunden! Und lassen Sie keine Wertgegenstände im Wagen zurück, auch keine Taschen, denen man von außen nicht ansieht, ob sich "etwas Interessantes" darin befindet. Machen Sie potenziellen Dieben das Leben so schwer wie möglich!|Pvd

