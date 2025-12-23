Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht in der Gärtnereistraße

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in der Gärtnereistraße. Hier wurde zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 11 Uhr, ein hellgrauer Ford Puma von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Der Ford Puma wurde nach Angaben der Halterin am Samstagnachmittag in Höhe des Hauses Nummer 25 ordnungsgemäß geparkt. Am Montagvormittag stellte die 55-Jährige den Schaden auf der Fahrerseite im Bereich des hinteren Radkastens sowie des Schwellers unterhalb der hinteren Tür fest.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Hinweise von Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

