Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauscht und ohne Führerschein auf E-Bike unterwegs

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei in der Rosenhofstraße einen 39-jährigen Mann auf einem E-Bike. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Bei der Befragung gab er zu, dass er unter dem Einfluss von Amphetamin und Marihuana steht. Er musste eine Blutprobe abgeben. Doch damit nicht genug: Bei der Überprüfung des E-Bikes fiel auf, dass das Rad mehr als 25 km/h fahren kann - der Mann besaß weder einen entsprechenden Führerschein noch einen Versicherungsschutz. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung eine Luftdruckpistole mit Munition. Das E-Bike, die Waffe und die Munition wurden sichergestellt. Gegen den 39-Jährigen werden nun mehrere Anzeigen erstattet. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

