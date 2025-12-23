Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer nimmt Vorfahrt

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer ist der Polizei am Montagnachmittag aus der Fabrikstraße gemeldet worden. Ersten Ermittlungen zufolge war der 23-jährige Fahrradfahrer mit seinem Rad in der Papiermühlstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Fabrikstraße achtete er nicht auf den von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. An dem Auto sowie an dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 1100 Euro. Der 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auf ihn kommt ein Bußgeld wegen Nichtbeachtens der Vorfahrt zu. |elz

