Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Glasscheiben beschädigt
Kaiserslautern (ots)
Unbekannte haben am Wochenende zwei Glaselemente sowie ein Reklameschild an einem Schuhgeschäft in der Merkurstraße beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 18:15 Uhr, und Montag, 8:15 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz
