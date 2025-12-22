Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann randaliert im Stadtpark

Kaiserslautern (ots)

Ein 50-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag im Stadtpark durch aggressives Verhalten aufgefallen. Gegen 15:30 Uhr alarmierten Passanten die Polizei, da er sich auffällig und bedrohlich verhielt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den offensichtlich betrunkenen Mann und seine Begleiterin. Der 50-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und zerstörte eine Musikbox, indem er diese zu Boden warf. Erst nachdem der Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) angedroht wurde, ließ er sich widerstandslos fesseln. Laut Angaben der Frau hatte ihr Partner nach einem Streit mit ihr die Kontrolle verloren und ihr ins Gesicht geschlagen. Während der Sachverhaltsaufnahme beruhigte sich der Mann wieder. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis für den Stadtpark, dem er sofort nachkam. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung Anzeige erstattet. |elz

