PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann randaliert im Stadtpark

Kaiserslautern (ots)

Ein 50-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag im Stadtpark durch aggressives Verhalten aufgefallen. Gegen 15:30 Uhr alarmierten Passanten die Polizei, da er sich auffällig und bedrohlich verhielt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den offensichtlich betrunkenen Mann und seine Begleiterin. Der 50-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und zerstörte eine Musikbox, indem er diese zu Boden warf. Erst nachdem der Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) angedroht wurde, ließ er sich widerstandslos fesseln. Laut Angaben der Frau hatte ihr Partner nach einem Streit mit ihr die Kontrolle verloren und ihr ins Gesicht geschlagen. Während der Sachverhaltsaufnahme beruhigte sich der Mann wieder. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis für den Stadtpark, dem er sofort nachkam. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung Anzeige erstattet. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 14:30

    POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Schneckenhausen (ots) - Letztendlich Glück im Unglück, hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, gestern Abend auf der Landesstraße L382 im Landkreis Kaiserslautern. Ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem PKW von Otterberg kommend in Richtung Schneckenhausen. In einer Kurve verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß der junge Mann mit dem ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 17:09

    POL-PDKL: Jahresabschluss auf dem Betzenberg

    Kaiserslautern (ots) - Bei klassischem "Fritz-Walter-Wetter" endete das letzte Heimspiel des Jahres 2025 auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Die Gastmannschaft aus Magdeburg reiste mit rund 1.500 Gästefans in die Westpfalz. Die 45.181 Stadionbesucher erwartete ein spannendes und torreiches Spiel. Der 1. FC Magdeburg gewann mit 3:2 gegen den 1.FC Kaiserslautern. Aus Sicht der Polizei war ein ruhiger Einsatzverlauf zu ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 12:12

    POL-PDKL: Böllerwurf in Kneipe

    Kaiserslautern (ots) - Die Besucher einer Kneipe in der Kaiserslauterer Innenstadt kamen wohl letztendlich mit dem Schrecken davon. Eine bisher nicht abschließend bekannte Personengruppe näherte sich am Freitagnachmittag einer Gastronomie in der Burgstraße und warf einen Silvesterböller in das Lokal. Die Kneipe war zu dieser Zeit gut frequentiert. Einige Besucher klagten anschließend über ein Knalltrauma. Auf eine ärztliche Behandlung konnten jedoch, nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren