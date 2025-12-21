Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schneckenhausen (ots)

Letztendlich Glück im Unglück, hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, gestern Abend auf der Landesstraße L382 im Landkreis Kaiserslautern.

Ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem PKW von Otterberg kommend in Richtung Schneckenhausen. In einer Kurve verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß der junge Mann mit dem entgegenkommenden Auto eines 29-Jährigen zusammen, das sich anschließend in der Böschung überschlug. Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers landete in der anliegenden Grünfläche.

Der Zusammenstoß verlief eigentlich noch recht glimpflich. Die beiden Beteiligten und noch insgesamt drei Fahrzeuginsassen erlitten lediglich leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall aber total beschädigt und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Fahrbahn musste an der Unfallstelle für den Zeitraum der Aufnahme vollständig gesperrt werden.

Die Polizei leitet gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren ein.|re

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell