Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
GBA: Weiterer Haftbefehl im Zusammenhang mit Waffenbeschaffungen für die ausländische terroristische Vereinigung HAMAS erlassen und in Vollzug gesetzt
Karlsruhe (ots)
Die Bundesanwaltschaft hat heute (14. November 2025) beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehl gegen
den im Libanon geborenen Mahmoud Z.
erwirkt. Der Beschuldigte war gestern (13. November 2025) vorläufig festgenommen worden (vgl. Pressemitteilung Nr. 74 vom 13. November 2025). Er wurde heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der Haftbefehl erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat.
