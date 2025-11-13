Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Weitere Festnahme im Zusammenhang mit Waffenbeschaffungen für die ausländische terroristische Vereinigung HAMAS

Karlsruhe (ots)

Die Bundesanwaltschaft hat heute Morgen (13. November 2025)

den im Libanon geborenen Mahmoud Z.

bei seiner Einreise von Dänemark im Zug nach Flensburg von Beamten des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei Flensburg vorläufig festnehmen lassen. Ihm werden u.a. Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz (§ 22a Abs. 1 Nr. 2 und 3 KWKG) und das Waffengesetz (§ 52 Abs. 1 Nr. 2 WaffG) zur Last gelegt.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten im Wesentlichen folgenden Sachverhalt vor:

Mahmoud Z. ist in die Beschaffung von Waffen für die terroristische Vereinigung HAMAS involviert. Im August 2025 übernahm er in Hessen von dem vorgestern (11. November 2025) festgenommenen Borhan El-K. (vgl. Pressemitteilung Nr. 72 vom 12. November 2025) ein vollautomatisches Gewehr, acht Pistolen sowie über 600 Schuss Munition und transportierte diese sodann nach Berlin zu dem gesondert verfolgten Wael F. M. Die Waffen und die Munition wurden bei der Festnahme von Wael F. M. am 1. Oktober 2025 in Berlin sichergestellt (vgl. Pressemitteilung Nr. 65 vom 1. Oktober 2025). Das Vorgehen diente der Vorbereitung für Mordanschläge der HAMAS auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa.

Der Beschuldigte wird morgen (14. November 2025) dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der über den Erlass eines Haftbefehls und den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.

