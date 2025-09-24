Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Innenministerin informiert sich am 29. September über den Fortschritt des Aufbaus der 2. Einsatzhundertschaft bei der Bereitschaftspolizei in Eutin

Eutin (ots)

Bereits im Koalitionsvertrag 2017 und in der aktuellen Regierungskoalition im Jahr 2022 beschlossen die Regierungsparteien eine Stärkung der Bereitschaftspolizei durch den Aufbau einer zweiten feststehenden Einsatzhundertschaft. Die Umsetzung erfolgte in einem Phasenmodell und setzte zunächst erhöhte Neueinstellungen voraus. Die Landespolizei Schleswig-Holstein realisiert den Aufbau sukzessive bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig- Holstein (PD AFB). Damit einher geht eine organisatorische Neuordnung der Bereitschaftspolizeiabteilung.

Die Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Frau Sabine Sütterlin-Waack, wird sich am Montag, dem 29. September, in Eutin persönlich über den Fortschritt des Aufbaus und der Neuorganisation informieren. Hierzu wird sie auch mit Führungs- und Einsatzkräften ins Gespräch kommen. Gerne ist die Ministerin im Anschluss an den Besuch bereit, von ihren Eindrücken und Erkenntnissen zu berichten sowie für Fragen zur Verfügung zu stehen. Die Medienvertreterinnen und -vertreter sind hierzu herzlich eingeladen. Finden Sie sich bitte am 29. September 2025 um 11.30 Uhr am Haupteingang der PD AFB, Hubertushöhe, 23701 Eutin, ein. Wir bitten um Anmeldung Ihrer Teilnahme bis Montag 29.09.2025, 09.00 Uhr, an die unten angegebene Mailadresse oder per Telefon.

