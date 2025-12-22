PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Hellmut-Hartert-Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Sonntag stellte ein Bewohner den Einbruch fest. Wie die Täter in den Keller gelangten, ist bisher unklar. Das betroffene Abteil war komplett durchwühlt worden. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geprüft werden. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:04

    POL-PDKL: Mann randaliert im Stadtpark

    Kaiserslautern (ots) - Ein 50-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag im Stadtpark durch aggressives Verhalten aufgefallen. Gegen 15:30 Uhr alarmierten Passanten die Polizei, da er sich auffällig und bedrohlich verhielt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den offensichtlich betrunkenen Mann und seine Begleiterin. Der 50-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und zerstörte eine Musikbox, indem er ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 14:30

    POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Schneckenhausen (ots) - Letztendlich Glück im Unglück, hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, gestern Abend auf der Landesstraße L382 im Landkreis Kaiserslautern. Ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem PKW von Otterberg kommend in Richtung Schneckenhausen. In einer Kurve verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß der junge Mann mit dem ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 17:09

    POL-PDKL: Jahresabschluss auf dem Betzenberg

    Kaiserslautern (ots) - Bei klassischem "Fritz-Walter-Wetter" endete das letzte Heimspiel des Jahres 2025 auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Die Gastmannschaft aus Magdeburg reiste mit rund 1.500 Gästefans in die Westpfalz. Die 45.181 Stadionbesucher erwartete ein spannendes und torreiches Spiel. Der 1. FC Magdeburg gewann mit 3:2 gegen den 1.FC Kaiserslautern. Aus Sicht der Polizei war ein ruhiger Einsatzverlauf zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren