Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Hellmut-Hartert-Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Sonntag stellte ein Bewohner den Einbruch fest. Wie die Täter in den Keller gelangten, ist bisher unklar. Das betroffene Abteil war komplett durchwühlt worden. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geprüft werden. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell