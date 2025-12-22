Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Suzuki beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende einen grünen Suzuki Ignis beschädigt. Der Besitzer parkte das Fahrzeug nach eigenen Angaben am Samstag gegen 16 Uhr am Fahrbahnrand in der Dürerstraße. Als er am Sonntag gegen 12:10 Uhr zurückkehrte, entdeckte er Beschädigungen an der Beifahrerseite.

Der Schaden, der auf 2.500 Euro geschätzt wird, deutet darauf hin, dass ein Absperrgitter - vermutlich von einer nahen Baustelle - gegen das Auto gestoßen wurde. Das Gitter lag in der Nähe des Fahrzeugs. Die Polizei ermittelt nun, wer für den Schaden verantwortlich ist. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell