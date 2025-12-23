Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendliche Ladendiebe

Kaiserslautern (ots)

Drei Mädchen sind am Montagabend bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße erwischt worden. Der Ladendetektiv beobachtete die 14-Jährigen dabei, wie sie mehrere Getränke und Süßwaren einsteckten und das Geschäft verließen. Der Detektiv verfolgte die Jugendlichen und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Die Einsatzkräfte führten mit den Teenagern erzieherische Gespräche und übergaben sie anschließend ihren Erziehungsberechtigten. Die drei Mädchen müssen mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell