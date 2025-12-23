Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Zwei E-Scooter sind in der Nacht zu Montag in der Hummelstraße gestohlen worden. Die Elektroroller waren im Flur eines Mehrfamilienhauses abgestellt und verschwanden zwischen Mitternacht und sieben Uhr. Die Gefährte haben einen Wert von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell